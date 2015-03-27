У Росії через кризу призупинять випуск автомобілів Peugeot, Citroеn і Mitsubishі

Концерн "ПСМА Рус" (спільне підприємство Peugeot-Citroen і Mitsubishi Motors) має намір призупинити випуск ряду своїх моделей на заводі в Калузі, передає РИА Новости з посиланням на прес-службу підприємства.

"В умовах складної ситуації на російському автомобільному ринку і подальшого падіння попиту, надає найбільш негативний вплив на C сегмент, калузький завод ТОВ "ПСМА Рус" припинить виробництво моделей Седан Citroen C4 і Peugeot 408 в період з 27 квітня по 10 липня 2015 року. Цей період буде трактуватися як простій і відповідним чином оплачений співробітникам", - йдеться в повідомленні.

Простій також частково зачепить виробництво на лінії позашляховиків Mitsubishi, яке відновиться 12 травня 2015 року.

При цьому "ПСМА Рус" не відмовляється від своїх довгострокових планів розвитку локального виробництва в Росії, зокрема запуску нових моделей в Калузі.

"Наявні виробничі потужності дозволяють у будь-який час збільшити обсяги виробництва відповідно до потенціалу ринку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підприємство повідомило, що з 31 березня будуть припинені деякі трудові договори працівників у зв'язку із закінченням терміну їх дії. Мова йде про близько 100 контрактів.

Читайте такожOpel та Chevrolet йдуть із Росії

Нагадаємо, завод Volvo в Калузі з 11 лютого 2015 року тимчасово призупинив виробництво вантажівок. Крім цього, на підприємстві скорочено близько 30% співробітників (більше 200 осіб). З якого числа завод відновить збірку, невідомо.

Концерн Volkswagen запропонував частини колективу на заводі в Калузі звільнитися за власним бажанням. Крім того, підприємство перейде на чотириденний робочий тиждень, піде на простій в травневі свята і в подальшому зменшить робочі зміни з трьох до двох.