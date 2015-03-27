В Рособоронекспорті визнали, що російська зброя втрачає конкурентоспроможність

Російська зброя стає неконкурентоспроможною у ряді секторів експорту, таких як артилерійські системи, констатував голова групи радників гендиректора "Рособоронекспорту" Олександр Бриндиков, передає РІА Новости.

Читайте такожРФ продовжує перекидати озброєння бойовикам: в Іловайськ прибули 6 вагонів і 12 критих платформ"Незважаючи на те, що Росія перебуває на другому місці серед експортерів озброєнь і військової техніки, існують серйозні проблеми. Ми практично пішли з половини секторів оборонної промисловості, і питання не в тому, що ми щось недопрацювали в маркетингу, а в тому, що ми просто стаємо в цих галузях неконкурентоспроможними", - заявив Бриндиков.

В якості прикладу він навів артилерійські системи і боєприпаси до них: "Ми займаємо погані позиції в області артилерійських систем і сучасних пострілів, хоча раніше нічим не поступалися в питанні тій же Швеції".