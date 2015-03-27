Американські оборонні компанії інвестуватимуть в український ОПК
Досвід і технології США допоможуть прискорити процес реформування українського оборонно-промислового комплексу та реалізувати програму імпортозаміщення російських комплектуючих для українського озброєння
Провідні оборонні компанії США інвестуватимуть у розвиток українського оборонно-промислового комплексу, повідомили УНІАН у прес-службі концерну "Укроборонпром".
Згідно з повідомленням, відповідних домовленостей було досягнуто під час візиту керівництва концерну в США.
Як наголосив генеральний директор концерну "Укроборонпром" Роман Романов, досвід і технології США допоможуть прискорити процес реформування українського оборонно-промислового комплексу і реалізувати програму імпортозаміщення російських комплектуючих для українського озброєння.
«Прямі інвестиції та співпраця зі світовими лідерами виробництва озброєння забезпечать Україні перехід на міжнародні стандарти і переорієнтацію на нові ринки», - наголосив він.
Як наголошується в повідомленні, в ході переговорів представники американського оборонно-промислового комплексу запевнили про свою готовність надавати Україні всебічну підтримку.
Читайте також"Укроборонпром" розповів, з якими іноземцями домовляється про посилення обороноздатності - BBC
Як повідомляв УНІАН, 26 березня в ході форуму з питань військового співробітництва Чехії та України заступник міністра оборони Чехії Даніел Коштовал заявив про можливе створення спільних оборонних підприємств на території України за умови домовленостей з українським військовим керівництвом.
Читайте такожВійськові отримали першу партію бронемашин "Світязь"
Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.