Україна і Чехія домовилися спільно розробити нову військову техніку

Про це повідомляє сайт РНБО.

Захід було організовано в рамках проведення українсько-чеського форуму з питань оборонного співробітництва.

У зустрічі також взяли участь посол Чеської Республіки в Україні Іван Почух, члени парламенту Чехії та інші високопосадовці.

«Під час переговорів сторони висловили спільну зацікавленість в активізації військово-технічного співробітництва країн. Було наголошено на значному потенціалі оборонної промисловості країн та можливості створення спільних кооперацій для розробки і виробництва оборонної продукції у сферах авіабудування та наземної військової техніки», - повідомляють у РНБО.

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«За результатами переговорів досягнуто домовленості найближчим часом опрацювати питання підготовки окремих спільних проектів зі створення нових зразків авіаційної та військової техніки», - наголошується у повідомленні.

Як зазначають в РНБО, українська сторона наголосила на важливості найскорішого запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС, що сприятиме розвитку співпраці в науковій, освітній та економічній сферах.