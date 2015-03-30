Найбільший російський автовиробник за рік потроїв збиток

Найбільший російський автовиробник АвтоВАЗ збільшив чистий збиток за міжнародними стандартами в 2014 році в 3,2 разу, випливає зі звіту компанії, передає Рейтер.

Автовиробник, який знаходиться у важкому становищі через поганий ринок, отримав 25,05 мільярда рублів збитку при зростанні виручки на 7,7% до 190,7 мільярда рублів.

"На фінансові результати вплинули, головним чином, неопераційні фактори, - наводяться в повідомленні слова президента компанії Автовазу Бо Андерссона. - Важливо те, що отриманий операційний збиток відбиває скрутні економічні умови, в яких зараз перебуває Росія".

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Операційний збиток до разових витрат становив 8 мільярдів рублів проти 10,3 мільярда минулого року, повідомив АвтоВАЗ.

Андерссон повторив, що "АвтоВАЗ" у середньостроковій перспективі, як і раніше, планує збільшити свою частку на ринку до 20%, досягти рівня операційної прибутковості 6% і забезпечити позитивний вільний грошовий потік без необхідності залучення додаткового фінансування.

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АвтоВАЗ, продажі якого в лютому скоротилися на 23,5%, а у 2014 році - на 15%, вже двічі підвищив ціни на свої автомобілі в 2015 році через девальвацію рубля, незважаючи на високий рівень локалізації Lada в 81%.