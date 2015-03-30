Обсяг реалізації промислової продукції в лютому зріс на 17%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в лютому 2015 року становив 111,576 млрд грн, що на 16,536 млрд грн, або на 17,4%, більше обсягу за січень 2015 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Згідно з наведеними даними, обсяг реалізації промпродукції з початку року, за січень-лютий, становив 206,616 млрд грн проти 168,222 млрд грн за січень-лютий 2014 року. Зокрема, обсяг реалізації в переробній промисловості, на яку припало 63% всього обсягу реалізації, становив 130,167 млрд грн, в поставках електроенергії, газу та кондиціонованого повітря (24,3% загального обсягу) – 50,139 млрд грн, у видобувній промисловості та розробці кар'єрів (11,5% загального обсягу) – 23,774 млрд грн.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область - 22,5%, або 46,468 млрд грн, Донецьку область - 11,1%, або 22,988 млрд грн, Запорізьку область - 9,4%, або 19,332 млрд грн, і місто Київ - 8,6%, або 17,734 млрд грн.

Читайте такожРічні ціни виробників промпродукції в лютому зросли на 41%

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промпродукції в Україні в січні 2015 року становив 95,040 млрд грн.

У 2014 році обсяг реалізації промислової продукції становив 1,186 трлн грн, що на 74,745 млрд грн, або на 6,73%, більше за показник 2013 року.