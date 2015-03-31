GM рятує російських дилерів: ввів 25% знижки на автомобілі, якими забиті склади

GM розповсюдила знижкову акцію на автомобілі, що зберігаються на складах дилерів у Росії, пишуть "Ведомости".

Представник автоконцерну не став це коментувати. GM вирішила законсервувати завод в Санкт-Петербурзі і припинити з 2016 р. продажі в Росії всіх моделей Opel і масових Chevrolet.

Читайте такожПродажі автомобілів в Росії через кризу в країні впали на 38%У розпродажі стоків GM брали участь тільки машини, що зберігаються на складах концерну в Росії. Знижки до 25% в залежності від моделі. Закупівлі зі складу компанії були вибірковими, розповідає один з дилерів: «У нас великі запаси». За його оцінкою, у GM в країні приблизно 10 000 автомобілів Opel та Chevrolet, а у дилерів - по 5000 шт. обох марок. Після колективного листа дилерів автоконцерн погодився компенсувати знижки на автомобілі з їх складів, розповідає співрозмовник «Ведомостей». За його словами, це буде проводитися щомісячно, розмір знижки (до 25%) і компенсації розраховуються від ціни закупівлі. Знижкова кампанія, як і до розширення, стосується автомобілів 2014 року випуску (на них припадають основні стоки), в ній беруть участь Opel і масові моделі Chevrolet (крім Niva), уточнює один з дилерів. Пропозиція розрахована до 1 травня 2015 р., але, можливо, акція буде продовжена, думає він: при поточних продажах наявних на складах у деяких дилерів машин вистачить аж до восьми місяців. Представник GM від коментарів відмовився.