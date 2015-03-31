Газ для промисловості подешевшає на 19%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила граничну ціну газу для промислових споживачів на 19% - до 7200 грн за тисячу кубометрів з 8900 грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

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Як наголосили в прес-службі, знижена ціна не враховує ПДВ, надбавок і тарифів на транспортування. Водночас вона ґрунтується на пропозиції НАК «Нафтогаз України», поданій у відомство.