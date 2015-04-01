Кабміну варто підтримати українських виробників - голова ФМУ

«Як правило, в умовах кризи країни починають створювати умови для своїх виробництв і проводити політику імпортозаміщення. Скажімо, Росія системно витісняє українських виробників зі свого ринку і проводить антидемпінгове розслідування проти українських постачальників залізничних коліс», - говорить Сергій Біленький.

Голова Федерації металургів зазначає, що в Україні місцевих виробників не тільки не захищають, але навпаки, виживають з ринку. «Нинішній в. о. голови «Укрзалізниці» Максим Бланк в ручному режимі впливає на результати тендерів на закупівлю комплектуючих для рухомого складу. Зокрема Бланк наполягає на тому, щоб закупівлі проводилися у польських постачальників, тоді як аналогічну продукцію може випускати Нижньодніпровський трубопрокатний завод у Дніпропетровську. Я вважаю, що Кабмін повинен максимально підтримати українського виробника, а дії керівництва «Укрзалізниці» з ручного управління результатами тендерів, повинні бути перевірені на предмет наявності в них корупції», - говорить Сергій Біленький.

Нагадаємо, що раніше глава Мінінфраструктури Андрій Пивоварський заявляв про необхідність залучення українського виробника для модернізації «Укрзалізниці». «П'ятирічна програма модернізації «Укрзалізниці» повинна включати локалізацію виробництва. Тобто, ми повинні за рахунок інвестицій підтримати місцевого виробника.

У мене вже були зустрічі з українськими виробниками рухомого складу, вагонів, коліс, лиття і т. д. Якщо ми їм даємо п'ятирічний план закупівель, вони можуть на його основі планувати своє виробництво. А якщо у них є плани з виробництва, вони можуть під них знайти обіговий капітал, фінансування», - заявив Андрій Пивоварський.