В Україні виробництво сталі з початку року скоротилося на 31%

В Україні в січні-березні, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з січнем-березнем 2014 р. на 31% - до 5,16 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період скоротилася на 33% - до 4,49 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась також на 33% - до 4,72 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу за 3 місяці цього року зменшився на 43% - до 2,45 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2014 р. виробництво сталі скоротилося порівняно з 2013 р. на 17% - до 27,161 млн тонн, виробництво загального металопрокату - на 18% - до 23,793 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 15% - до 24,81 млн тонн. Обсяг виробництва коксу в 2014 р. скоротився на 21% - до 13,824 млн тонн.