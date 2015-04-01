Росіяни не хочуть їздити на рідних Lada - продажі за місяць упали на чверть

Найбільший російський автовиробник РФ АвтоВАЗ скоротив продажі автомобілів Lada в РФ у березні 2015 року на 26 відсотків до 27.423 штук.

Як пише Рейтер, про це компанія повідомила сьогодні.

Падіння продажів Lada прискорилося - за підсумками лютого вони впали тільки на 23,5 відсотка при зниженні всього авторинку РФ на 37,9 відсотка.

Частка Lada на авторинку РФ у березні перевищила 20 відсотків, повідомив автовиробник.

Читайте такожУ Росії через кризу призупинять випуск автомобілів Peugeot, Citroеn і MitsubishіЗа підсумками першого кварталу 2015 року АвтоВАЗ продав 68.554 автомобіля, що означає падіння на 25,2 відсотка до минулого року.

Минулий рік був украй невдалим для АвтоВАЗу, який погіршив свій результат на 15 відсотків до 387.307 Lada при скороченні всього авторинку РФ на 10,3 відсотка до 2,49 мільйона штук.