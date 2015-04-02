Демчишин хоче ліквідувати «Вугілля України»

Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір ліквідувати державну компанію «Вугілля України», яка є національним оператором вугільного ринку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Києві повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«Ми ліквідуємо («Вугілля України» - УНІАН) шляхом банкрутства, і вже скоро», - сказав міністр.

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Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором гуртового ринку вугільної продукції та здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Вугілля України» займається реалізацією вугілля, видобутого на держшахтах, з травня 2014 року, тоді як раніше він продавався через посередників, що збільшувало збитки шахт. ЗМІ пов'язують цих посередників з оточенням колишнього президента України Віктора Януковича. Ціна тонни вугілля становила близько 400 грн, однак після перепродажу його через кілька компаній його вартість збільшилася до 1 тис. грн. Таким чином, 600 гривень осідало в кишенях оточення Януковича.