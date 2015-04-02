МВС розслідує факт розкрадання заводами Фірташа понад 2,3 мільярда гривень

МВС відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів з боку посадових осіб групи підприємств Дмитра Фірташа OSTCHEM на суму понад 2,3 млрд грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Міністерством внутрішніх справ відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів з боку посадових осіб групи підприємств Д.Фірташа OSTCHEM», - написав він.

Министерством внутренних дел открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением, хищением бюд... Posted by Arsen Avakov on 2 квітня 2015 р.

За його даними, дії посадових осіб підприємств ПАТ "Азот", "Рівнеазот", "Концерн Стирол", "Сєверодонецького об'єднання "Азот" оцінюються як дії, що призвели до розкрадання у держави коштів на суму понад 2,3 млрд грн.

Також міністр зазначив, що провадження відкрито за ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Читайте такожШокін доручив допитати Фірташа і Льовочкіна з приводу купівлі-продажу "Інтера" - Геращенко«Сьогодні в Головному слідчому управлінні МВС заслуховував матеріали, напрацьовані оперативниками і слідчими. Терпіти таке знущання над державою неможливо!», - наголосив міністр.

«Справу порушено, напрацьовані матеріали передаємо для процесуального керівництва і визначення підслідності до Генпрокуратури», - повідомив він.