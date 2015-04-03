Росія заборонила імпорт українського "Туалетного утенка" і "Містера Мускула"

Росспоживнагляд заборонив з 23 березня 2015 року імпорт чистячих і миючих засобів випущених українською компанією «СК Джонсон» (входить в американську SC Jonson), яка постачає продукцію під брендами Raid, "Туалетний утенек", "Містер Мускул", Kiwi (крем для взуття), Glade (освіжувачі повітря), повідомили ТАСС в прес-службі відомства.

"Під час дослідження засобів для миття скла Mr. Muscle, засобів для миття та чищення кухонних поверхонь Mr. Muscle і засобів для чищення унітазів "Туалетний утенок" виробництва "СК Джонсон" встановлено їхню невідповідність гігієнічним вимогам за подразнюючою дією", - пояснюється в повідомленні служби.

Компанія SC Johnson була заснована в 1886 році Семюелем Кертісом Джонсоном. У портфель брендів входять продукти боротьби з комахами Raid і OFF, поліроль Pronto, освіжувачі повітря Oust і Glade, чистячі і миючі засоби Mr. Muscle і "Туалетний утенок" і засоби для догляду за взуттям Kiwi.

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Як повідомляв УНІАН, поряд з анексією українського Криму Росією і агресією проросійських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку 2014 року посилили тиск на українських експортерів.

На сьогоднішній день до РФ з України заборонено ввезення рослинної продукції, української молочної продукції, сиру і сирних продуктів, свинини і продуктів з неї, картоплі, а також істотно обмежені поставки м'яса птиці, кондитерської продукції, плодоовочевої продукції і рибних консервів, соків, алкоголю та пива.