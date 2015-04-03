Поліграфкомбінат вважає дії міграційної служби карикатурними

Ремонт однієї з автоматизованих ліній лазерного гравіювання, яка вийшла з ладу на Поліграфкомбінаті «Україна», не стане причиною затримки у випуску закордонних паспортів і триватиме максимум 2-3 дні. Про це йдеться в офіційній заяві, розміщеній на сайті підприємства.

«Поліграфкомбінат "Україна" продовжує виготовляти паспортні документи, обмеження потужності виробництва паспортних документів у 4-4,5 тис. документів триватиме 2-3 дні. Тим більше, що всі бланки, замовлені ДМС України буде персоналізовано без затримки», - йдеться в заяві.

У компанії наголосили, що оприлюднення листа Поліграфкомбінату «Україна» про тимчасові технічні складнощі, спрямоване ДМС України 2 квітня, є черговою спробою міграційної служби звалити провину за власну бездіяльність на Поліграфкомбінат. Так, 16 березня Поліграфкомбінат "Україна" направив на адресу ДМС України проект договору на постачання наступної партії паспортних документів, підвищивши вартість документів на 40 гривень. Дотепер міграційна служба договір не підписує, мотивуючи тим, що підвищення ціни на бланки паспортів спричинить "значну соціальну напругу в суспільстві". Водночас, підприємство самої міграційної служби - ДП «Документ» із 10 березня підняло вартість своїх послуг на 100 гривень.

«Поліграфкомбінат "Україна" вважає такий підхід "державних діячів" ДМС України безпринципним. Вважаємо, що така "турбота" про громадян України є карикатурною», - наголошується в заяві.

Крім того, як випливає з повідомлення, Поліграфкомбінат запропонував підняти вартість паспортів усього лише на 40 гривень - до 304,32 грн за біометричний і до 238,32 грн за звичайний закордонний. Водночас, вартість адмінпослуг ДМС України, бланку і його персоналізації разом становить 348,15 грн, а вартість консультаційних послуг ДП «Документ» - 350,00 грн, що майже у 2 рази більше, ніж сам бланк паспорта.