Україна в 2014 році скоротила видобуток уранової руди

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості на запит УНІАН.

Згідно з World Nuclear Association, Україна займає 11-те місце у світі з видобутку і переробки уранової руди з ринковою часткою близько 2%.

Читайте такожФранцузька компанія розглядає можливість видобутку уранової руди в УкраїніДовідка УНІАН. Видобуток і переробка урану в Україні ведуться на держпідприємстві «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Жовті Води). Підприємство включає в себе шахти і переробні комплекси і є найбільшим у Європі підприємством з видобутку і переробки уранової руди.

Підприємство здатне повністю забезпечувати потреби атомної енергетики України в природному урані.