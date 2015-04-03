Україна в 2014 році скоротила видобуток уранової руди
16:40, 03 квітня 2015Промисловість
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Україна, в якій близько 50% всієї електроенергії виробляється на атомних електростанціях, у 2014 році скоротила видобуток уранової руди порівняно з 2013 роком на 3,2% - до 957,488 тис. тонн з 988,757 тис. тонн.
Україна скоротила видобуток урану / Wikimedia
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості на запит УНІАН.
Згідно з World Nuclear Association, Україна займає 11-те місце у світі з видобутку і переробки уранової руди з ринковою часткою близько 2%.
Читайте такожФранцузька компанія розглядає можливість видобутку уранової руди в УкраїніДовідка УНІАН. Видобуток і переробка урану в Україні ведуться на держпідприємстві «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (Жовті Води). Підприємство включає в себе шахти і переробні комплекси і є найбільшим у Європі підприємством з видобутку і переробки уранової руди.
Підприємство здатне повністю забезпечувати потреби атомної енергетики України в природному урані.
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