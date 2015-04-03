Шахтарі Нововолинська звинуватили міністра енергетики у навмисному розвалі галузі

Про це заявив голова профкому шахти №9 міста Нововолинська Василь Гура.

«Враження від спілкування з міністром залишилося негативне. За результатами зустрічі можна сказати, що змін не буде. І надалі шахтарям доведеться старими добрими методом (акціями протесту та страйками - ред.) домагатися своїх прав. Коли під час свого виступу я спілкувався з Володимиром Демчишиним, то було зрозуміло, що він не просто не володіє інформацією, у нього взагалі немає ні найменшого поняття про добувну галузь та про те, як працюють шахти", - розповів Гура.

Голова профкому заявив, що з пояснень міністра так і не зрозумів, чому українське вугілля лежить на складах, але при цьому йдуть безперебійні поставки аналогічного вугілля з-за кордону, які сплачуються авансом і в валюті.

"З імпортним вугіллям немає проблем з перевезенням, ні з розрахунками, ні будь-яких інших. А як нам то вагонів немає, тому що їх ніхто не сплатив, то електроенергію відключають, то просто взагалі не хочуть брати продукцію. Ми чекали від Демчишина та його міністерства відповідей на всі ці питання. Але вони нічого не хочуть вирішувати і спеціально розвалюють галузь", - стверджує Гура.

Шахтарі не вірять і в обіцянку міністра погасити до 12 квітня заборгованість з зарплати за січень. Саме тому на кінець квітня намічено провести загальний з'їзд гірників, щоб з участю президента і прем'єра все-таки знайти вихід з ситуації, що склалася.

Читайте такожВолинські шахтарі провели попереджувальний мітинг (фото)"Міністр енергетики в черговий раз спробував красиво сказати, але все це абсолютно нічим не підкріплене. У мене зміцнилася думка в непрофесіоналізмі людини. Він просто не знає, як видобувають вугілля. Перспективні шахти розвивати, а за рахунок чого? Приватні інвестиції, так зараз вкрай складно щось залучити, особливо враховуючи ситуацію в східних регіонах. В шахти, які розташовані недалеко від зони АТО, інвестори побояться вкладати гроші. З боку держави також нічого не заплановано. А за рахунок власних джерел, жодне підприємство вугільної промисловості не в змозі заробляти кошти для свого технічного переозброєння або перспективного розвитку. Щодо ціни на вугілля Демчишин теж щось нелогічне говорив. Тут я можу повністю погодитися з Максимом Тимченком (генеральний директор ДТЕК - ред.), який сказав, що не можна купувати у своїх за ціною нижче, ніж купуємо за кордоном», - говорить заступник голови Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Анатолій Акімочкін.

Нагадаємо, що спільне засідання президії двох найбільших профспілок гірників з участю міністра енергетики відбулося 2 квітня в приміщенні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.