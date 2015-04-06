ЗАЗ до кінця квітня хоче повністю відновити випуск автомобілів

Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) повністю відновить випуск автомобілів у другій половині квітня після зупинки виробництва наприкінці 2014 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації "УкрАвто", яка володіє контрольним пакетом акцій заводу, з посиланням на керівництво корпорації.

«Готові автомобілі ЗАЗ модельної лінійки 2015 року почнуть надходити до торгової мережі у другій половині квітня», - повідомили у прес-службі.

За словами представників корпорації, буде проведено повний аудит контролю якості першої після простою заводу контрольної партії автомобілів для підтвердження готовності обладнання заводу і персоналу до виробництва автомобілів у відповідності з існуючими стандартами якості.

Також у прес-службі зазначили, що процес відновлення виробництва відбувається поетапно, і сьогодні вже відновили роботу ряд підрозділів заводу.

«Протягом березня почали роботу цехи з виробництва компонентів, у першу чергу пресове виробництво, яке почало виготовлення кузовних панелей для заповнення технологічних потоків цеху зварювання. Цех зварювання почав варити кузова минулого тижня, і перші кузови потраплять до цеху фарбування цього тижня, а потім, уже пофарбовані, до складального цеху», - повідомили у прес-службі.

При цьому говорити про остаточне відновлення роботи ЗАЗ представники "УкрАвто" не наважуються через відсутність відновлення української економіки.

«Не відбулося відчутного «відкату» курсу гривні, зростають комунальні платежі, купівельна спроможність населення падає. Чинники зростання автомобільного ринку відсутні, тому говорити про якісь прогнози навіть на найближчі три місяці - складно. Як довго буде працювати конвеєр - покаже найближче майбутнє», - зазначили у прес-службі.

Читайте такожПродажі легкових автомобілів в Україні впали у п'ять разівЯк повідомляв УНІАН, у зв'язку загальним падінням економіки України та скороченням продажів Запорізький автомобілебудівний завод у грудні 2014 року повністю зупинив випуск автомобілів.

Згідно з даними асоціації "Укравтопром", продажі ЗАЗ в 2014 році порівняно з 2013 роком скоротилися на 55% - до 7,908 тис. із 17,709 тис. авто.

В Україні виробництво автотранспортних засобів у 2014 році порівняно з 2013 роком скоротилося на 43% - до 28,751 тис. авто.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації "УкрАвто".

Корпорація УкрАвто є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ" і польського автозаводу FSO. У структуру корпорації входить понад 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.