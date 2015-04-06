Промпродукція в Україні за рік подорожчала на 51,7%
У січні-березні ціни виробників зросли на 18,5%
Ціни виробників промислової продукції в Україні у березні 2015 року порівняно з лютим 2015 року зросли на 10,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Згідно з повідомленням, у річному вимірі (до березня 2014 року) ціни виробників промпродукції у березні 2015 року зросли на 51,7%.
З початку року - у січні-березні - ціни виробників зросли на 18,5%.
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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні у лютому 2015 року порівняно з січнем зросли на 4,8%.
У цілому за 2014 рік зафіксовано зростання цін виробників промпродукції на 31,8%.