Працівники "Укрспирту" вимагають нового конкурсу на посаду керівника підприємства

З цими вимогами близько 500 співробітників сьогодні пікетували Міністерство аграрної політики.

Головна вимога – не допустити того, щоб підприємство очолили люди, проти яких відкриті кримінальні справи, передає UNN.

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Так, 30 березня конкурсна комісія з відбору керівника ДП «Укрспирт» затвердила та оголосила результати конкурсу, переможцями якого стали Ніна Гаркава та Анатолій Далибожик, про корупційне минуле яких неодноразово писали у ЗМІ.

«Всі трудові колективи зібрались та висловили протест проти цих кандидатів, які пройшли відбір. Адже і за одним, і за другим тягнеться кримінальний шлейф. Нам потрібен відкритий конкурс з незаангажованими учасниками», – зазначив директор Луцького МПД ДП «Укрспирт» Денис Шмаров.

«На самому виході виграють дві посадові особи, які вже працювали тут, по яким є рішення суду, що вони амністовані за збитки державі», – у свою чергу розповів голова профспілки ДП «Укрспирт» РоманСметанюк, який стверджує, що постійно доносив факти порушення умов конкурсу.

«Останній крок, який всіх зірвав, це те, що минулого четверга народжується наказ одним із конкурсантів, діючого заступника директора, про те, щоб допустити російські фірми до активів державного підприємства. І це коли хлопці гинуть», – додає він.

Сметанюк наголосив, що профспілка буде домагатися призупинення дії конкурсу, скасування рішення комісії, створення нової комісії та оголошення нового конкурсу.

«Це дуже реально, якщо прем’єр-міністр прийме рішення», – наголосив він.