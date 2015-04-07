Виробництво авто в Україні за три місяці впало на 93,5%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні-березні цього року порівняно з аналогічним періодом 2014 скоротилося на 93,5% - до 922 одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за звітний період скоротилося на 96% - до 535 штук. Випуск комерційних автомобілів скоротився на 23% - до 309 одиниць, а автобусів на 43% - до 78 штук.

У березні виробництво автотранспорту на українських заводах скоротилося на 92% - до 430 шт. При цьому в асоціації зазначили, що порівняно з попереднім місяцем, лютим 2015, кількість випущених авто зросла удвічі.

Згідно з попередніми даними асоціації, виробництво легкових автомобілів у березні порівняно з березнем минулого року зменшилося на 94,3% - до 303 шт.

Читайте такожЗАЗ до кінця квітня хоче повністю відновити випуск автомобілівБерезневий обсяг виробництва комерційних автомобілів скоротився на 31% - 105 одиниць. При цьому, 90% із загальної кількості комерційних авто виготовив «АвтоКрАЗ».

Виробництво автобусів за звітний місяць порівняно з минулорічним показником, скоротилося на 40% - до 22 шт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні виробництво автотранспортних засобів в 2014 році знизилося порівняно з 2013 роком на 43% - до 28,751 тисяч автомобілів.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).