Україна продовжила до вересня 2016 року обмеження на імпорт сталевих труб

Україна продовжила до вересня 2016 року обмеження у вигляді квот на імпорт сталевих безшовних і компресорних труб, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Згідно з повідомленням, паралельно зі зниженням ціни імпорту труб в Україну спостерігається зниження цін реалізації товару національним товаровиробником, на внутрішньому ринку, скорочення обсягів продажу товару вітчизняного товаровиробника, зменшення обсягів виробництва та відсотка використання виробничих потужностей, скорочення зайнятості, показників фондовіддачі та ліквідності.

Таким чином, рішення Міжвідомчої комісії обумовлено необхідністю захисту національного товаровиробника.

При цьому найбільший обсяг квот на імпорт в Україну сталевих труб на період до вересня 2016 року отримали Росія (20,7 тис. тонн) і Австрія (4,2 тис. тонн).

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня 2014 року Україна продовжила дію введених у 2008 році квот на імпорт до країни сталевих труб безшовних обсадних і насосно-компресорних зовнішнім діаметром до 406,4 мм, незалежно від країни походження, на шість місяців - до 31 березня 2015 року.

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Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками труб в Україні є Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Новомосковський трубзавод, "Інтерпайп Ніко-Тьюб" (входять до трубно-колісної компанії Віктора Пінчука «Інтрпайп»), а також Харцизький трубзавод (входить до групи «Метінвест» Ріната Ахметова).