«Метінвест» Ахметова за рік скоротив прибуток у 2,5 разу

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» у 2014 році скоротила чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. з 392 млн дол., йдеться у фінансових результатах компанії за минулий рік.

Згідно з повідомленням компанії, виручка від реалізації продукції групи в 2014 році знизилася на 18% - до 10,565 млрд дол.

При цьому показник EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань), «Метінвесту» за вказаний період збільшився на 14% - до 2,702 млрд дол.