Німецький автоконцерн MAN призупиняє виробництво в Росії

Компанія "Ман Тракс енд бас продакшн рус", яка виробляє німецькі вантажівки MAN в Росії, через відсутність попиту призупинила складання вантажівок на заводі в Санкт-Петербурзі з березня по середину травня, повідомив представник компанії, передає Прайм.

"До початку травня з початку березня не виробляємо вантажівки. Ми трохи пересунули графік навчання, і співробітники у нас зараз проходять навчальні тренінги", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше представник MAN в Росії уточнив, що виробництво в Петербурзі призупинено з 1 березня по 12 травня "з економічних причин і відсутності попиту".

За словами представника компанії, під час відвідування тренінгів персонал заводу отримує заробітну плату в повному обсязі, а у вільні дні виплачується 2/3 зарплати згідно із законодавством.

Як повідомляв УНІАН, американський автовиробник General Motors оголосив 18 березня про відхід з російського ринку бренду Opel(належить GM), а також більшої частини моделей бренду Chevrolet.

Також у Росії через кризу припиняють випуск автомобілів Peugeot, Citroеn і Mitsubishі.