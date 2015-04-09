"Укроборонпром" оснастить бронеавтомобілі "Саксон" та "Хаммер" спеціальними бойовими модулями

Державний концерн "Укроборонпром", який об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, найближчим часом оснастить бронеавтомобілі Saxon і HMMWV ("Хаммер") спеціальними бойовими модулями, повідомила прес-служба концерну.

Як відзначили представники концерну, на сьогодні фахівцями заводу «Маяк», що входить до складу концерну, розроблено кілька варіантів озброєння бронемашин.

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"Бронеавтомобіль "Саксон" оснастили двома кулеметами калібру 7,62 мм на турельних установках і 12,7 мм кулеметом ДШКМ. Останнім також оснастили "Хаммери". Кулемети призначено для знищення живої сили і вогневих засобів противника, мають ручне управління вогнем за допомогою гашетки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданими технічними характеристиками, на "Саксонах" кулемети матимуть кут вертикального обстрілу від -10 до +45°, горизонтальний -180°. Бойова скорострільність - 250 пострілів на хвилину. Прицільна дальність - 1300-2000 м, ефективний вогонь з кулемета - на відстані до 1000 м, а максимальна дальність польоту кулі - 3800 м.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 на озброєння військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України вже надійшли 20 броньованих автомобілів "Саксон". Наприкінці березня президент України Петро Порошенко анонсував прибуття ще 30 бронеавтомобілів. За словами першого заступника генерального директора держпідприємства «Укроборонпром» Сергія Пінькаса, Міністерство оборони закупило 75 легких бронемашин британського виробництва Saxon на суму близько 3,8 млн дол.

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Наприкінці березня в Україну прибула партія із 10 військових автомобілів "Хаммер", наданих як військову підтримку з боку США.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування й управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.