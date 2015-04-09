Уряд має намір ліквідувати шахти, які не вдасться приватизувати

Відповідне положення закріплено в проекті бюджетної резолюції на 2016 рік, підготовленому урядом.

"Підготувати до приватизації все вугледобувні підприємства і прийняти рішення про ліквідацію шахт, які не приватизовані", - йдеться в документі.

Крім того, уряд планує оптимізувати ціноутворення на вугільну продукцію до рівня, який необхідний для беззбиткової діяльності вугледобувних підприємств.

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Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики створити спільно з організаціями шахтарських профспілок комісію з реформування вугільної галузі, в рамках якої в 2015 році планується виставити на приватизацію 35 державних шахт.

Довідка УНІАН. У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де знаходяться більшість шахт, на дотації було виділено майже 9 млрд грн.