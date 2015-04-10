Збиткові держкомпанії в Україні зроблять прибутковими або ліквідують

Кабінет міністрів України в рамках реалізації основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік пропонує суттєво скоротити кількість збиткових підприємств і корпоратизувати економічно активні державні компанії.

Про це йдеться в проекті бюджетної резолюції на 2016 рік, підготовленої урядом і переданої на затвердження парламенту.

Як наголошується в документі, збиткові підприємства будуть виведені на беззбитковий рівень або ліквідовані.

«Крім того, передбачається удосконалення корпоративно-дивідендної політики в частині надходжень до держбюджету дивідендів від частини держмайна, а також зміна законодавства в бік посилення контролю за плануванням, веденням господарської діяльності держпідприємств і їх сплатою податків і зборів», - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року Кабінет міністрів України в рамках реалізації нової економічної політики запропонував виключити 1200 підприємств із переліку об'єктів, заборонених до приватизації, і почати процедуру міжнародного аудиту решти державних компаній.

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Перелік об'єктів приватизації був затверджений урядом у березні 2015 року, проте поки що не оприлюднений.

Водночас, Міністерство економічного розвитку і торгівлі рекомендувало державним підприємствам до кінця 2015 року затвердити стратегічні плани, які включають розробку і реалізацію стратегії, річного бюджету та плану діяльності, а також цілей кожного конкретного працівника на період від 1 до 5 років.