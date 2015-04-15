Євразійський союз вводить гриф секретності на весь документообіг

Рада Федерації РФ 15 квітня ратифікує «Угоду про порядок захисту конфіденційної інформації та відповідальність за її розголошення при здійсненні Євразійською економічною комісією повноважень з контролю за дотриманням єдиних правил конкуренції», пишуть "Известия".

Читайте такожПутін хоче валютного союзу Москви, Мінська й АстаниДокумент визначає правила захисту конфіденційної інформації, пов'язаної з діяльністю Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), та відповідальність осіб, які мають до неї доступ.

Як заявив офіційний представник президента РФ при ратифікації цієї угоди, заступник голови Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Андрій Циганов, таким чином Росія завершує формування системи антимонопольного контролю Євразійського економічного союзу на транскордонних товарних ринках Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії та Киргизії.

Білорусь ратифікувала угоду до 1 січня 2015 року, в Казахстані вона була підписана в березні 2015-го. Що стосується поширення угоди на Киргизію і Вірменію, то Киргизія приєдналася до неї автоматично в момент прийняття рішення про приєднання до ЄАЕС, щодо Вірменії передбачаються певні спеціальні процедури, вже підписаний протокол і зараз почали готувати відповідні документи, повідомив Циганов.

"Угода поширюється на ті відносини, які виникають між Євразійською економічною комісією, органами державної влади сторін, які є членами ЄАЕС, і юридичними, фізичними особами сторін, які володіють цією конфіденційною інформацією", - повідомив Циганов.

За його словами, вся інформація, яка потрапляє в розпорядження Євразійської економічної комісії, автоматично отримує гриф «для службового користування» та за розголошення її винній особі загрожує різна ступінь відповідальності. Наприклад, дисциплінарна відповідальність включає в себе дострокове припинення повноважень члена Євразійської економічної комісії або звільнення її співробітника. Також винні особи можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності в залежності від ступеня провини та законодавства країн учасників ЄАЕС.

Угоду про створення ЄАЕС було підписано в 2014 році, в січні 2015-го вона вступила в силу. На сьогодні у союз входять Росія, Білорусія, Казахстан і Вірменія. Планується, що в травні цього року в ЄАЕС вступить Киргизія. Серед потенційних кандидатів на вступ також називають Таджикистан, Іран, КНР, Єгипет і Ізраїль.