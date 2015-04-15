У Кабміні до кінця тижня хочуть затвердити план реформ у вугільній галузі

Про це він заявив на засіданні уряду у середу.

«Я просив би Міністерство енергетики та вугільної промисловості, щоб ми до кінця поточного тижня виконали доручення прем'єр-міністра щодо затвердження плану реформування вугільної промисловості», - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, програма реформування повинна пройти громадське обговорення і мати відповідний інформаційний супровід, включаючи роз'яснювальну роботу.

«Необхідно пояснити населенню, чому саме такі заходи застосовуються урядом, які шахти будуть працювати, що ми робимо з модернізацією котлів», - наголосив Яценюк.

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У зв'язку з цим, прем'єр-міністр зазначив, що підприємствам теплокомуненерго необхідно переходити з марок вугілля, які видобуваються на непідконтрольних Україні територіях, на марки, які видобуваються в решті частини країни.

Також голова уряду доручив Міністерству фінансів прискорити виділення 400 млн грн на виплату зарплат українським шахтарям.

«400 млн грн, які виділяються за законом України про державний бюджет на заробітну плату працівникам вугільної галузі, повинні бути відправлені в регіони. Це завдання для Міністерства фінансів», - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня прем'єр-міністр Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики створити спільно з організаціями шахтарських профспілок комісію з реформування вугільної галузі, в рамках якої в 2015 році планується виставити на приватизацію 35 державних шахт.

Раніше також повідомлялося, що уряд має намір ліквідувати шахти, які не вдасться приватизувати.

Довідка УНІАН. У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де розташована більшість шахт, на дотації було виділено близько 9 млрд грн.