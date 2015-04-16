Яценюк запропонував створити раду виробників при Мінекономрозвитку

Про це він повідомив на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

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"Я запропонував міністру економічного розвитку і торгівлі створити раду виробників... Потрібно створювати раду промисловців, виробників та імпортерів, щоб торговий представник і Міністерство економіки і торгівлі стали рушійною силою з просування українських товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках", - сказав Яценюк.

За словами прем'єра, створення такого органу паралельно із призначенням кваліфікованого торгового представника зможе вивести захист інтересів національних товаровиробників на якісно новий рівень.

Раніше УНІАН повідомляв, що Мінекономрозвитку планує укласти 50 секторальних угод для доступу на ринки ЄС.

Раніше також повідомлялося, що уряд призначив Наталію Микольську на посаду заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України - торгового представника України.

На цій посаді Микольська відповідатиме за просування експорту товарів і послуг, вихід вітчизняних виробників на нові ринки, а також представлятиме інтереси України у Світовій організації торгівлі.