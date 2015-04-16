Яценюк доручив кожного місяця переглядати тарифи на газ для промисловості

Тарифи повинні переглядатися відповідно до ціни імпортного газу.

Про це він заявив на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

«Хочу нагадати, що кожного місяця, тариф для промисловості повинен коригуватися Національною комісією з регулювання енергетики і комунальних послуг залежно від ціни імпортного газу», - сказав Яценюк.

Читайте такожУкраїна заощадила $3,4 мільярда завдяки газу з Європи та відмові від посередників

Також прем'єр зазначив, що процедура перегляду тарифів повинна бути прозорою і зрозумілою як для промисловості, так і для населення.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, з 1 березня знизила граничну ціну газу для промислових споживачів на 19% - до 7200 грн за тисячу кубометрів з 8900 грн.

Знижена ціна не враховує ПДВ, надбавки та тарифів на транспортування. Водночас вона заснована на пропозиції НАК «Нафтогаз України», поданій у відомство.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Яценюк доручив Нацкомісії, Нафтогазу і Міненерговугілля обґрунтувати українцям тарифи на газ.