"Антонов" презентував новий транспортний літак Ан-178

На церемонії були присутні декілька тисяч співробітників підприємства, а також міська влада.

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За інформацією керівництва ДП "Антонов", вже 7 травня планується розпочати випробування нового літака.

Транспортний Ан-178, вантожопідйомність якого складає 18 тонн, окрім цивільних вантажів, може перевозити і бойову техніку. Він обладнаний автономними засобами завантаження.

Для доставки вантажів Ан-178 може не сідати на землю - він має можливість скидати їх у повітрі.

Крім того, літак може бути обладнаний для перевезення військовослужбовців та евакуації поранених із гарячих точок.

Ан-178 може розвивати швидкість понад 800 км/год.