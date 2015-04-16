"Антонов" презентував новий транспортний літак Ан-178
17:56, 16 квітня 2015Промисловість
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На території державного підприємства (ДП) "Антонов" у Києві урочисто представили новий транспортний літак Ан-178.
Ан-178 може розвивати швидкість понад 800 км/год / УНИАН
На церемонії були присутні декілька тисяч співробітників підприємства, а також міська влада.
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За інформацією керівництва ДП "Антонов", вже 7 травня планується розпочати випробування нового літака.
Транспортний Ан-178, вантожопідйомність якого складає 18 тонн, окрім цивільних вантажів, може перевозити і бойову техніку. Він обладнаний автономними засобами завантаження.
Для доставки вантажів Ан-178 може не сідати на землю - він має можливість скидати їх у повітрі.
Крім того, літак може бути обладнаний для перевезення військовослужбовців та евакуації поранених із гарячих точок.
Ан-178 може розвивати швидкість понад 800 км/год.
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