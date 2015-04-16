Україна може знизити поставки залізорудної сировини до Китаю

Про це під час круглого столу сказав директор держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза» Володимир Власюк.

«Найбільша загроза - якщо ми через собівартість (високу - УНІАН), наприклад, знизимо свою частку у поставках до Китаю. Це буде означати зменшення виробництва, зменшення податків з виробництва, а також зменшить валютну виручку», - сказав Власюк.

Він нагадав, що експорт ЗРС для України є надзвичайно важливим, оскільки минулого року продажі цієї продукції принесли 3 млрд дол., що становить майже 6% від загального обсягу валютної виручки країни.

Читайте такожКитай запропонував Україні взяти участь у створенні аналога Великого шовкового шляху у ХХІ столітті

За словами експерта, від початку 2014 року спостерігалося різке зниження цін на ЗРС, зумовлене впливом двох чинників - зменшенням попиту на концентрат у Китаї і нарощуванням його виробництва найбільшими компаніями в Бразилії та Австралії.

«Завдяки інвестиційним проектам бразильським та австралійським компаніям вдалося досить сильно знизити собівартість. Збільшилися обсяги, відбулося знецінення бразильського реала і австралійського долара до долара США, плюс впали фрахтові ставки, і вони знизили свою собівартість», - додав Власюк.

Він зазначив, що середня вартість ЗРС у портах Китаю зараз становить близько 50 дол./тонна, через що багато виробників концентрату збанкрутували.

«Спочатку боролися компанії, які мали собівартість 100 дол., потім билися ті, хто мав 70. Зараз борються за ринок компанії із собівартістю 50 дол.», - сказав директор "Укрпромзовнішекспертизи".

Причому голова правління Федерації металургів України Сергій Біленький під час круглого столу розповів, що через падіння цін на концентрат у Китаї українські гірничо-збагачувальні комбінати перебувають у скрутному становищі. За його словами, вартість українського ЗРС у випадку доставки до Китаю вже перевищує ціни на ринку і складає 52 дол./тонну.

Як повідомляв УНІАН, гірничо-металургійні підприємства України у 2014 році знизили виручку від експорту ЗРС на 11,1% порівняно із 2013 роком - до 3,325 млрд дол., а його частка у загальному обсязі валютної виручки від експорту склала 6,2%. Причому у натуральному вираженні експорт ЗРС за минулий рік зріс на 7,7% - до 40,9 млн тонн.

Основними покупцями українського ЗРС у 2014 році були Китай - 47,4% виручки, Чехія - 10,8% та Польща - 10,9%.

Раніше УНІАН повідомляв, що швейцарська гірничорудна компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, у 2014 році скоротила чистий прибуток на третину - до 183,8 млн дол. проти 263,8 млн дол. на рік раніше.

Довідка УНІАН. В Україні розташовані 8 великих гірничо-збагачувальних комбінатів, які щорічно видобувають близько 80 млн тонн руди для вітчизняної металургійної промисловості, а також продають руду за кордон.

Найбільша кількість ГЗК - Північний, Південний, Центральний, Інгулецький перебувають у володінні гірничо-металургійної групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго належить Полтавський і Єристівський Гзк.

Російській групі «ЄВРАЗ» належить ГЗК «Суха Балка», і ще один ГЗК перебуває у власності меткомбінату «Арселорміттал Кривий Ріг».