Mitsubishi зупинила виробництво вантажних автомобілів у Росії

Японська автомобілебудівна компанія Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation із квітня припинила складальне виробництво вантажних автомобілів у Росії, пише Газета.ru з посиланням на Nikkan Kogyo.

Причиною зупинки виробництва стала складна економічна ситуація в Росії, викликана введенням санкцій, падінням курсу рубля і ситуацією в Україні.

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Із жовтня 2014 року Mitsubishi Fuso поступово скорочувала виробництво через низький попит на продукцію, а наприкінці березня воно було зупинено.

Планів відновлення виробництва на даний час немає.