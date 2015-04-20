Mitsubishi зупинила виробництво вантажних автомобілів у Росії
08:48, 20 квітня 2015Промисловість
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Планів відновлення виробництва на даний час немає.
REUTERS
Японська автомобілебудівна компанія Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation із квітня припинила складальне виробництво вантажних автомобілів у Росії, пише Газета.ru з посиланням на Nikkan Kogyo.
Причиною зупинки виробництва стала складна економічна ситуація в Росії, викликана введенням санкцій, падінням курсу рубля і ситуацією в Україні.
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Із жовтня 2014 року Mitsubishi Fuso поступово скорочувала виробництво через низький попит на продукцію, а наприкінці березня воно було зупинено.
Планів відновлення виробництва на даний час немає.
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