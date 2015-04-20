Україна просить США зняти антидемпінгові мита для металургів

Українська делегація, до якої входять представники фінансових та економічних блоків уряду, під час робочого візиту до Вашингтону попросила США зняти антидемпінгові мита для українських металургів.

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус у соцмережі Twitter.

«Зустріч із US Commerce Dept. (департамент торгівлі США - УНІАН). Просимо США зняти несправедливі антидемпінгові санкції проти наших металургів», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство торгівлі США у лютому 2014 року оприлюднило попереднє рішення щодо антидемпінгового розслідування. Згідно з постановою міністерства, на імпорт труб нафтогазового сортаменту з України встановлюється попереднє антидемпінгове мито в розмірі 5,31%.