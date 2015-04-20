Україна контролює лише 35 шахт з 95 - Демчишин

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин, передає Українська правда.

За його словами, серед цих 35 шахт немає жодної, яка б добувала антрацитове вугілля – майже всі вони добувають вугілля марки Г і лиш деякі – марки Ж, яка піддається коксуванню.

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Він додав, що вугілля марки Г можна спалювати лише на Вуглегірській ТЕС.

Загалом на цих 35 шахтах, за словами Демчишина, працюють 52 тисячі людей. Міністр дав зрозуміти, що частину цих робітників очікує скорочення, особливо це стосуватиметься адміністративного персоналу, якого, за його словами, надто багато.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна хоче до кінця року обійтися без імпорту вугілля та електроенергії.