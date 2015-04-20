У березні спад промвиробництва в Україні дещо сповільнився

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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За інформацією Держстату, порівняно з лютим 2015 року промвиробництво у березні зросло на 9,6%, тоді як на місяць раніше, у лютому до січня - впало на 1,6%.

Від початку року, у січні-березні, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 21,4%.

Зростання виробництва у березні 2015 року у річному вираженні, до березня 2014 року, не зафіксоване у жодній з галузей промисловості.

Порівняно з попереднім місяцем, лютим, показники зросли у фармацевтиці - на 30,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів - 22,7%, хімічній промисловості - на 18,3%, видобутку металевих руд - на 13,4%, виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - на 12,3%, видобутку сирої нафти і природного газу - на 11,3%, виробництві виробів з дерева - на 11,1%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 10,6%, виробництві меблів - на 7,6%, металургії - на 6,2%, машинобудуванні - на 5,4%, постачання електроенергії, газу і пари - на 3,9%.

Найбільше падіння у березні 2015 до березня 2014 року зафіксоване у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 61,9%, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 49,9%, виробництві меблів та іншої продукції - на 33,2%, металургії - на 31%, машинобудуванні - на 22,7%, хімічній промисловості - на 22,5%.

Порівняно з попереднім місяцем падіння у березні зафіксоване лише у галузі видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 2,6%.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні у лютому 2015 року, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, порівняно з лютим 2014 прискорився до 22,5%. Порівняно з попереднім місяцем спад промвиробництва у лютому сповільнився до 1,6%, за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом минулого року спад склав 21,7%.

У 2014 році порівняно із 2013 роком промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, в 2013 році - на 4,7%, в 2012 році - на 0,5%.