В Україні закриють 3 з 35 державних шахт

Міністерство енергетики та вугільної промисловості планує закрити 3 із 35 державних шахт у рамках програми розвитку вугільної промисловості, підготовленої міністерством.

Про це заявив голова Міненерговугілля Володимир Демчишин на ІІІ з'їзді шахтарів України.

«Якщо і будуть закриватися шахти, то тільки лише безперспективні. На даний момент йдеться про 3 із 35», - сказав він.

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За словами Демчишина, з 35 держшахт визнані безперспективними 11, але рішення про закриття решти вуглевидобувних підприємств буде прийматися лише після проведення ретельного аналізу та економічного обґрунтування.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у 2016 році має намір приватизувати всі вугледобувні підприємства і ліквідувати ті з них, які не вдасться приватизувати.

Крім того, уряд планує оптимізувати ціноутворення на вугільну продукцію до рівня, який необхідний для беззбиткової діяльності вугледобувних підприємств.

Довідка УНІАН. У 2014 році на дотації вугільним підприємствам планувалося виділити 12 млрд грн, однак через бойові дії на сході України, де розташована більшість шахт, було виділено близько 9 млрд грн.