Меткомбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» припинив поставки продукції в Росію

Найбільше металургійне підприємство України - комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) практично повністю припинило постачання металопродукції в Російську Федерацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор меткомбінату Парамжіт Калон.

«У третьому кварталі 2014 року ми реалізовували в Росію приблизно 55-60 тис. тонн продукції на місяць, потім цей показник зменшився до 35-40 тис. тонн, і зараз ми практично не реалізуємо», - сказав Калон.

За його словами, частка експорту металопродукції підприємства торік залишилася на рівні 2013 року і становила 86%, частка поставок на внутрішньому українському ринку становила 14%. При цьому основними ринками збуту підприємства в 2014 році були країни Близького Сходу та Північної Африки.

Калон також зазначив, що зараз «АрселорМіттал Кривий Ріг» активно займається пошуком нових ринків збуту своєї продукції за кордоном.

При цьому на сьогодні «АрселорМіттал Кривий Ріг» змушений конкурувати на зовнішніх ринках з виробниками з Росії і Китаю. Наприклад, російські металургійні підприємства, за словами Калона, за останній рік збільшили поставки на зовнішні ринки після значної девальвації рубля.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році «АрселорМіттал Кривий Ріг» скоротив виробництво загального прокату на 4,4% порівняно з 2013 роком - до 5,5 млн тонн, виробництво сталі зменшилося на 2% - до 6,3 млн т, виплавка чавуну скоротилася на 1% - до 5,5 млн тонн.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», який належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, яке має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш як 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки і Європи.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат було перейменовано в «Mittal Steel Кривий Ріг», пізніше - в «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Компанію ArcelorMittal створено в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, яка належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.