Україна в березні скоротила виробництво сталі майже на 36%

Українські металурги в березні 2015 року порівняно з березнем минулого року скоротили виробництво сталі на 35,6% - до 1,696 млн тонн, зберігши при цьому 12-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками I кварталу 2015 року Україна скоротила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 31,5%, - до 5,153 млн тонн, посівши у світовому рейтингу виробників сталі 12-ю позицію.

Згідно з повідомленням, за підсумками березня лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 69,485 млн тонн (зниження на 1,1% проти березня 2014 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9,286 млн тонн, -4,5%), Індія (7,95 млн тонн, +10%), США (6,551 млн тонн, -12,7%), Росія (5,988 млн тонн, +0,2%), Південна Корея (5,65 млн тонн, -11,8%), Німеччина (3,872 млн тонн, -4,4%), Бразилія (2,768 млн тонн, -7,4%), Туреччина (2,758 млн тонн, -4,1%) і Італія (2,095 млн тонн, -9,8%).

В цілому в березні 2015 року порівняно з березнем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 2,7% - до 138,045 млн тонн.

У звіті асоціації за I квартал 2015 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай - 200,1 млн тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 1,7%). Далі йдуть: Японія (26,75 млн тонн, -3%), Індія (22,78 млн тонн, +9,4%), США (20 млн тонн, -7,6%), Росія (18 млн тонн, +4,5%), Південна Корея (16,66 млн тонн, -6,5%), Німеччина (11,06 млн тонн, -2%), Бразилія (8,42 млн тонн, +0,7%), Туреччина (7,735 млн тонн, -8,8%) та Італія (5,95 млн тонн, -10,2%).

У січні-березні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 1,8% - до 400 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, скорочення виробництва сталі в Україні спостерігається через зупинку більшості металургійних підприємств на Донбасі в результаті військових дій, спровокованих Росією.

У квітні 2015 року найбільша в Україні гірничо-металургійна група «Метінвест» повідомила, що перебуває в стані дефолту і починає три проекти щодо отримання згоди від її власників облігацій з терміном погашення в 2015, 2017 і 2018 роках за відстрочення погашення основної суми боргу.

За підсумками 2014 року Україна посіла 10-е місце в списку найбільших виробників сталі, проте скоротила її виплавку на 17,1% порівняно з 2013 роком - до 27,170 млн тонн.

У січні 2015 року Україна опустилася на 12-е місце в світовому рейтингу виробників сталі, скоротивши виробництво сталі порівняно з січнем 2014 року на 25,2%.