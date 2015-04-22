В Індії зростає попит на метал: JSW Steel збільшить продажі до рекордних обсягів

Індійська сталеливарна компанія JSW Steel, третя за розміром в країні, має намір збільшити продажі в цьому фінансовому році до рекорду, завдяки попиту всередині країни, пишуть "Ведомости" з посиланням на Bloomberg.

У минулому фінансовому році, який завершився 31 березня, компанія продала близько 12,2 млн т сталевої продукції. У поточному році компанія націлена на реалізацію 13,5 млн т.

Читайте такожМеткомбінат «Арселорміттал Кривий Ріг» припинив поставки продукції в РосіюОпитані Bloomberg аналітики в середньому очікують підвищення попиту на сталь в Індії приблизно на 5% у цьому фінроці, що може стати максимальним підйомом за чотири роки.

Капіталізація JSW Steel, що належить мільярдерові Саджану Джиндалу, з початку поточного року знизилася на 8,1% порівняно зі спадом фондового індексу S&P BSE India Metal на 7,5%.