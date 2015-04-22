У Росії вже заговорили про перегляд умов членства країни у СОТ

09:47, 22 квітня 2015
Промисловість
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Експерти вважають, що цей крок може позбавити Росію останніх союзників.

REUTERS

Представники російського бізнесу просять владу запровадити низку протекціоністських заходів для підтримки вітчизняних виробників, пишуть "Известия".

Лист з відповідними пропозиціями Російський національний комітет Міжнародної торгової палати - Всесвітньої організації бізнесу (ICC Russia) вже направив в адміністрацію президента. У ньому, зокрема, пропонується змінити «митно-тарифне регулювання та ліцензування, в тому числі і за допомогою перегляду умов членства Росії в СОТ». За словами членів ICC Russia, мова йде про термінові тарифні дії: договірна тяганина зі Всесвітньою торговельною організацією доцільна лише постфактум. Найбільш активний у цьому плані Союзлегпром - його представники виступають на введення загороджувальних мит на ввезення одягу і взуття.

Читайте такожУ Росії почалося вибухове зростання соціальних дефолтів Як пояснив президент Союзлегпрома Андрій Разбродін, в першу чергу потрібен перегляд умов членства в СОТ у бік збільшення мита на імпорт, але мита можна підвищити і не чекаючи узгодження.

"Мова йде не стільки про те, щоб офіційно переписувати умови членства, скільки просто про введення в односторонньому порядку мит на низку імпортних товарів, щоб підтримати вітчизняну галузь. Фактично цим шляхом йде більшість членів СОТ. Основні країни - виробники товарів легкої промисловості вже давно так підтримують своїх виробників. На те, щоб домогтися скасування високих мит у СОТ, піде кілька років, і цього достатньо, щоб зміцнити позиції місцевих виробників. Треба, щоб і ми пішли по цьому шляху, замість того, щоб дотримуватися всіх приписів, яких, крім нас, ніхто не дотримується", - заявив Разбродін.

Він підкреслив, що за подібні кроки у СОТ не передбачені ніякі штрафи (постраждалі країни, втім, можуть виставити до Росії фінансові претензії, і питання про їх задоволення будуть вирішувати структури СОТ). На думку Разбродіна, по окремих товарах необхідно десятикратне збільшення мит.

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"Зараз і так більшість наших виробників має переваги, в першу чергу за рахунок падіння курсу рубля. Так, деякі галузі, такі як легка промисловість, понесли певні втрати через вступ до СОТ, але, з іншого боку, для наших компаній відкрилися зарубіжні ринки, - говорить він. - Зараз вкрай несприятливий час вводити якісь додаткові мита, Росія і так несе втрати через санкції. А такі протекціоністські кроки не залишаться без уваги з боку країн-членів СОТ. Тим більше, що від них постраждають також країни, які підтримували Росію, наприклад Китай, Бразилія. Варто ризикувати останніми союзниками?".

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