ГПУ відкрила кримінальне провадження щодо приватизації «Укррудпрому»
Кримінальне провадження відкрито за фактом заволодіння вищим керівництвом країни майном за попередньою змовою, повідомив Філатов.
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо приватизації державної акціонерної холдингової компанії «Укррудпром».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації голова комісії Борис Філатов.
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За його словами, кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Як відзначив Філатов, кримінальне провадження відкрито за фактом заволодіння вищим керівництвом країни майном за попередньою змовою.
Філатов відзначив, що в даний час йому не відомі деталі цього кримінального провадження.
Як повідомляв УНІАН, раніше Філатов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації сформувала робочу групу з перевірки законності приватизації об'єктів гірничо-металургійного комплексу, зокрема, підприємств «Укррудпрому».
За його інформацією, цю робочу групу очолив народний депутат Павло Різаненко (Блок Петра Порошенка).
Раніше спецкомісія ВР з питань приватизації вже прийняла рішення перевірити законність приватизації «Укррудпрому», а також таких об'єктів, як «Укртелеком», Одеський припортовий завод та інші.
Філатов також повідомив, що спецкомісія направить в прокуратуру дані про грошові перекази, які підтверджують, за його інформацією, дачу хабара Ігорем Коломойським Леоніду Кучмі через його зятя Віктора Пінчука. "Свіфти, що підтверджують дачу хабара Кучмі та Пінчуку і передані в комісію, будуть направлені до Генеральної прокуратури", - написав він.
Раніше голова спецкомісії ВР з питань приватизації заявив, що виступає за ухвалення законопроекту, що допускає можливість справедливої доплати за вже приватизовані підприємства.