Рада звільнила від мита та податків оборонний імпорт

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактів з оборонного замовлення та договорів на постачання продукції оборонного призначення» (реєстраційний номер 1695).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 257 народних депутатів.

Відповідно до закону, звільняються від оподаткування ввізним митом складові (матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби), що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно із законом, якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом міністрів України.

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Згідно з законом, порядок ввезення та цільового використання товарів, зазначених у цій частині, визначається Кабінетом міністрів України.

При цьому йдеться, що зазначені у цій частині товари не звільняються від оподаткування ввізним митом, якщо вони мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

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В Прикінцевих положеннях зазначено, що Кабінет міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом: розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

В законі перелічені коди відповідних товарів згідно з УКТ ЗЕД.

Також Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання контрактів та договорів державного оборонного замовлення) (№1694).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 227 народних депутатів із 313, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом стаття 197 Податкового кодексу доповнюється пунктом 197.23, згідно з яким звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, та з першого постачання цих товарів на митній території України для їх використання у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної згідно із законом, та якщо замовником такої продукції є державний замовник, визначений Кабінетом міністрів України.

У разі нецільового використання товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу України, платник податку збільшує податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає порушення, на суму податку, що мала бути сплачена у момент ввезення таких товарів чи нарахована за операціями із постачання таких товарів, сплачує пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу, та несе фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлену цим Кодексом та законодавством України.

Порядок ввезення та цільового використання товарів, визначених частиною 6-1 статті 287 Митного кодексу, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту та постачаються на митній території України, визначається Кабінетом міністрів.

Звільнення від оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави - окупанта (агресора), та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.