Депутати хочуть врегулювати видобуток та реалізацію бурштину

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 300 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект передбачає впровадження для первинного надрокористувача спрощеної процедури отримання спеціального дозволу на користування надрами для видобування бурштину. При цьому первинний надрокористувач має виконати поділ ділянки бурштиноносних надр на старательські ділянки, що за заявочним принципом підлягають розподілу між старательськими артілями. В законопроекті визначено, що видобування бурштину здійснюють старательські артілі згідно з умовами договору про видобування бурштину, вимоги щодо укладення та припинення такого договору регулюються окремим розділом закону.

Законопроект також врегульовує особливості видобування та реалізації бурштину на бурштиновій біржі. В ньому виписано правові основи щодо утворення та діяльності старательської артілі, а також засади функціонування бурштинової біржі. Прикінцевими положеннями вносяться зміни до Кодексу України про надра, Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Кримінального кодексу України, Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”.

Законопроектом передбачено, що користування ділянкою бурштиноносних надр здійснюється в такі строки: п’ять років — на геологічне вивчення родовищ бурштину; двадцять років — на видобування бурштину; п’ять років — на видобування бурштину згідно з договором про видобування бурштину, укладеним старательською артіллю з первинним надрокористувачем.

В ньому зазначено, що видобування, зберігання, транспортування та реалізації бурштину здійснюється без ліцензії на видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що прийняття закону знизить криміногенну обстановку в поліських районах Житомирської, Рівненської та Волинської областей, сприятиме скороченню незаконного видобутку бурштину. В ній зазначається, що «Україна посідає друге місце в світі за запасами бурштину, при цьому вирізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах».

В записці сказано, що «незважаючи на те, що існують всі передумови для бурхливого розвитку на території України галузі економіки, пов’язаної з видобуванням, обробкою та реалізацією бурштину та виробів з бурштину, що мала би збагачувати нашу державу, на цей час видобування бурштину збагачує переважно організовані злочинні організації та корумпованих правоохоронців, що покривають нелегальне видобування бурштину на півночі України».

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Також зазначено, що наслідки «нелегального видобування бурштину плачевні». «До екологічних наслідків належать: порушення цілісності геологічних пластів, збіднення бурштиноносних надр, порушення гідрогеологічних умов на прилеглих територіях, знищення трав’яного покриву і родючого шару ґрунту, вирубування дерев і порушення їхньої кореневої системи, зміна болотних біоценозів. До економічних наслідків належать: збитки у лісовому та водному господарстві, деградація ґрунтів, втрата для держави значних обсягів бурштину-сирцю, що набагато перевищують обсяг законного видобування, недоотримання митних зборів, загальнодержавних та місцевих податків і зборів. До соціальних наслідків належать: підвищення рівню криміногенної обстановки в регіоні, високий рівень травматизму та смертності серед старателів через недотримання правил безпеки, зростання соціальної напруги через конфлікти між старателями та простими громадянами», - йдеться в пояснювальній записці.