Депутати перевірять, чи не є Фірташ монопольним покупцем продукції Вільногірського ГМК

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації вивчить експортні контракти Вільногірського гірничо-металургійного комбінату для того, аби встановити, хто є в них вигодонабувачем і чи бере участь в експортних схемах колишній орендар підприємства. Про це 22 квітня під час засідання спецкомісії заявив її голова, народний депутат Борис Філатов.

«Ми досі не розуміємо, хто є вигодонабувачем в експортних схемах підприємства, ми не розуміємо, куди йде експорт. Ми не збираємось втручатися у господарську діяльність цього суб'єкта, але є ряд питань, і нам головне - переконатися в тому, щоб пан Фірташ, який раніше перебував усередині, зараз не перебував зовні в ролі монопольного покупця продукції підприємства», - зазначив Філатов.

Наразі спецкомісія з приватизації звернулася до керівництва комбінату з проханням надати договори про збут продукції.

За словами народного депутата Павла Різаненка, спецкомісія провела виїзне засідання на Вільногірському ГМК, за підсумками якого встановила, що юридично до експлуатації майнового комплексу Вільногірського ГМК державне підприємство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» приступило з 1 січня 2015 року. «З 1 січня видобутком сировини і виробництвом продукції юридично займається «Об‘єднана гірничо-хімічна компанія», - зазначив він.

Разом з тим, за словами Різаненка, на сьогодні колишній орендар майнового комплексу підприємства - компанія «Кримський Титан» заявляє про те, що за час оренди компанія зробила на Вільногірському ГМК «невід'ємні поліпшення» на 600 млн грн, на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті - на 300 млн грн. У зв'язку з цим нардеп зазначив, що Фонд державного майна України не надавав орендарю згоди на здійснення таких поліпшень і, відповідно, держава не зобов'язана надавати компенсацію за такі поліпшення.

Різаненко повідомив також, що колишній орендар неодноразово звертався до суду з метою скасувати урядові рішення про передачу цілісних майнових комплексів Вільногірського і Іршанського комбінатів державній компанії. Як зазначив депутат, дані позови є «безпідставними», подавалися здебільшого в адміністративні суди і вже після розгляду в апеляційних інстанціях «на 90% програні «Кримським Титаном». За словами Різаненко, деякі позови «Кримського Титану» на даний час ще розглядаються.

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Як повідомляв УНІАН, у 2004 році між Фондом держмайна України і компанією «Кримський Титан», підконтрольною бізнесменові Дмитру Фірташу, було укладено договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського і Вільногірського комбінатів. У вересні минулого року термін дії договорів минув, після чого, згідно з постановою Кабінету міністрів України, зазначені підприємства було віднесено до сфери управління Мінекономрозвитку і торгівлі й передано на баланс держпідприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Разом з тим, «Кримський Титан» звернувся до суду з позовом про визнання за ним переважного права на оренду майна комбінатів. Господарський суд Києва в січні 2015 року відмовив компанії «Кримський Титан» у продовженні терміну оренди Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, а в лютому - Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.

Довідка УНІАН. Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат розробляє Малишевське родовище важких мінералів, розташоване за 80 км від Дніпропетровська. Щорічно підприємство виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Іршанський ГЗК (Житомирська обл) здійснює видобування ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн на рік.