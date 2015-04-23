Угода про вільну торгівлю між ЄС і США запрацює не раніше 2016 року

Угода про вільну торгівлю між Європою і США може вступити в силу не раніше 2016 року, заявив глава європейської делегації на переговорах з США Ігнасіо Гарсіа-Берсеро, передає DW.

"Трансатлантична угода про торгівлю вже не може бути укладена під час президентства Барака Обами", - сказав Ігнасіо Гарсіа-Берсеро в інтерв'ю газеті Handelsblatt, оприлюдненому в четвер, 23 квітня.

Читайте такожЄврокомісія не планує зволікати з введенням ЗВТ з Україною - ТомбінськіПри цьому, за його словами, ключові елементи майбутньої угоди будуть узгоджені до кінця поточного року.

Берсеро вважає, що Німеччина, незважаючи на особливо сильний опір TTIP в цій країні, в кінцевому рахунку все ж таки схвалить угоду. Він сказав, що не може зрозуміти напруження протестів у ФРН, оскільки саме Німеччина є одним зі світових лідерів у сфері експорту і випереджає за експортними показниками всі інші країни ЄС. "Я не можу уявити собі, щоб Німеччина, в кінцевому рахунку, не схвалила угоду, яка тільки полегшить торгівлю", - зазначив Ігнасіо Гарсіа-Берсеро.