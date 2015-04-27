ЄС та АСЕАН відновлять переговори про вільну торгівлю, припинені у 2009 році

Євросоюз і Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) планують відновити переговори щодо угоди про вільну торгівлю, передає DW.

В ході саміту АСЕАН в Куала-Лумпурі - столиці Малайзії, який відкрився в неділю, 26 квітня, сторони домовилися зміцнювати двостороннє співробітництво і відновити переговорний процес, який було розпочато у 2007 році і припинено через два роки. Перша зустріч представників ЄС та АСЕАН запланована на кінець 2015 року.

Читайте такожКлімкін: Україна і ЄС не будуть переносити створення зони вільної торгівліУ ході зустрічі глав МЗС країн регіону була також порушена тема територіальної суперечки в Південно-Китайському морі. Філіппіни закликали країни Південно-Східної Азії виступити проти політики Китаю, який намагається взяти під контроль Південно-Китайське море. Як заявив міністр закордонних справ Філіппін Альберт дель Розаріо, необхідно змінити статус-кво в регіоні. В даний час Китай активно освоює Південно-Китайське море, робить штучні острови на територіях, на які також претендують Малайзія, Філіппіни, В'єтнам та інші держави.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) - політична, економічна і культурна регіональна міжурядова організація держав, розташованих у Південно-Східній Азії. АСЕАН була утворена 8 серпня 1967 р. у Бангкоку одночасно з підписанням "Декларації АСЕАН", більш відомої як "Бангкокська декларація". Договірне оформлення АСЕАН відбулося лише в 1976 році шляхом підписання на острові Балі договору про дружбу і співробітництво в Південно-Східній Азії і Декларації згоди АСЕАН.

Вищим органом АСЕАН є саміт лідерів (глав держав і урядів) країн-членів, який, починаючи з 2001 р., проходить щорічно.