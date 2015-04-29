«Надра України» в I кварталі збільшила податкові відрахування і не зазнала збитків

Згідно з повідомленням, за 3 місяці 2015 року компанія сплатила 7,9 млн грн податків та обов'язкових платежів, у тому числі у пенсійний фонд – 3,1 млн грн. Так, у першому кварталі 2015 року сплачено 1,1 млн грн податку на прибуток і 2,2 млн грн податку на додану вартість, що на 41% і 51%, відповідно, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому зазначається, що прибуток компанії в першому кварталі склав 17 тис. грн.

«Незважаючи на всі негативні фактори, що впливають на стан компанії, її діяльність та фінансовий результат в цілому залишилися на рівні беззбитковості», - підкреслили в прес-службі.

Протягом 2014 року Національна акціонерна компанія «Надра України» змогла сплатити всі податкові та обов'язкові платежі, а також збільшила прибуток.

Згідно наданої консолідованої звітності «Надра України», за результатами діяльності у 2014 році компанія отримала чистий прибуток у сумі 479 тис. грн, що перевищило результат попереднього року майже на 14 млн грн (2013 рік компанія закінчила зі збитком в 13,6 млн грн).

Валовий прибуток «Надра України» в минулому році зріс на 63% - до 48 млн грн, а прибуток до оподаткування склав 4,6 млн грн.

У повідомленні наголошується, що в 2014 році компанія значно збільшила обсяг сплати обов'язкових платежів у державний бюджет і фонди соціального страхування. Обсяг перерахувань склав 51,7 млн грн, що на 7,5% більше, ніж у 2013 році (48,1 млн грн), в тому числі податку на додану вартість перераховано удвічі більше, ніж у 2013 році – 18,4 млн грн. Разом з тим, сплачено авансових платежів з податку на прибуток в сумі 8,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.