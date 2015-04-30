Газ для промисловості подешевшає на 5,4%
15:39, 30 квітня 2015Промисловість
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НКРЕКП знизила граничну ціну газу для промспоживачів до 6810 грн за тис. кубометрів
Газ для промисловості з квітня вже подешевшав на 19% / Фото УНІАН
Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), знизила з 1 травня граничну ціну газу для промислових споживачів на 5,4% - до 6810 грн за тисячу кубометрів із 7200 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на відкритому засіданні 30 квітня.
У комісії зазначили, що знижена ціна не враховує ПДВ, надбавки та тарифи на транспортування.
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Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП із квітня знизила граничну ціну газу для промислових споживачів на 19% - до 7200 грн за тисячу кубометрів із 8900 грн.
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